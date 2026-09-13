AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in mülki idare amirlerini tehdit ettiğini savundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelik, Özel'i siyaset adabına davet ettiklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz."
Kaynak: İHA
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