AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılına başladığını duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılına başladığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından TBMM'nin yeni yasama yılına başladığını duyurdu. Çelik, Gazi Meclis'in milli iradenin tecelligahı ve demokrasinin sarsılmaz kalbi olduğunu belirterek yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışına dair resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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