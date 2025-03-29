AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Yassıada Zihniyeti Tepkisi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Yassıada Zihniyeti Tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'e Yassıada Zihniyeti Tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek; ''Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade 'Yassıada Zihniyeti'dir. Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini 'Meclis' ve 'anayasa' yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır'' açıklamasında bulundu.

29.03.2025 22:26
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"YASSIADA ZİHNİYETİ"

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel "siyasi tarih" bilmediği için "siyasi tarif" konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor" diye yazan Çelik, "Sn Özgür Özel'in kendi partisininsiyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade "YASSIADA ZİHNİYETİ"dir" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ KARŞITI GİRİŞİMLERİN KARARHAHI CHP'YDİ"

Açıklamasının devamında "Sn Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini "Meclis" ve "anayasa" yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır" diye yazan Çelik, şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde "EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR" ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin "siyasi karargahı" CHP genel merkeziydi."

"YASSIADA ZİHNİYETİNE DIŞ VESAYET DAVETİYESİ EKLEDİ"

Çelik ayrıca şöyle yazdı: "Sn Özgür Özel ise "iç vesayetçiliğin markası" olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP'ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de "dış vesayet davetiyesi" eklemiş oldu.

"Safları netleştirelim" çağrısı iyi bir çağrı ama zaten her şey net. Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sn Özgür Özel ise CHP'nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır."

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Yassıada Zihniyeti Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Emin Aloş:
    HDP Nasıl kapatılıyorsa CHP de aynı şekilde kapatılmalıdır CHP HDP den daha tehlikeli bu ülke için 9 24 Yanıtla
  • 205622:
    yine çıkmış saray soy...riisi 20 12 Yanıtla
  • Sk 06:
    fetö sözcüsü konuştu nöbetçi konuşmacı boş beleş adamlar saray soytarısı 6 4 Yanıtla
  • 220198:
    ya bugun ku miting ten sonra espressolab kahve subesine saldirmis o evlatlari,akil alir gibi degil kadin kucuk kiziyla gelmis kahve iciyor uzerlerine sandalye firlatiliyor,o esnafin sucu ne bide milli marka 4 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Ne kadar utanç verici Türkiye Cumhuriyeti muhalefetin acizligi bile hiç benim ülkeme yakışmadı.Yoksa oraya gitmiş şikayet etmesi bizi ilgilendirmez de yinede böyle bir muhalefet düşman başına.... 1 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kulaklari cinlasin benim eski patronlardan birisini guzel bi.lafi vardi.. "benim yerime dusunme" .. bu iktidar herkes adina dusunuyor ...kafayi ekonomiye yorsalar da sabit gelirli asgari ucretli ve emekli nefes alsa.. hasili eski dunya degil katrilyonlarca kitap var okuyor artik insanlar.. a si b si c si.. kisanin da kisasi sevgili takim elbisesi guzel sozcumuz siz biz yerine dusunmeyin derim ben 1 0 Yanıtla
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