AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki

29.07.2022 17:34
AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, "Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, "Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Miçotakis'i kınayarak, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür. Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir" dedi.Çelik, Miçotakis'in tezinin saldırgan ve yayılmacı politika olduğunu vurgulayarak, "Miçotakis, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur. Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'yayılmacılık' iddiasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması ise trajikomiktir. Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir. Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir. Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3'üncü devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir" ifadelerini kullandı.


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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a yönelik skandal sözler: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a yönelik skandal sözler: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz.
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki - Son Dakika
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