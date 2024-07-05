AK Parti Sözcüsü: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdü

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen maç cezasına ilişkin, "UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA