AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Gaziantep'te konuştu:

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Gönül coğrafyamızla beraber, kendi gücümüzü ve imkanlarımızı genişletmek suretiyle dünyadaki tüm kriz alanlarına samimiyetle ve çözüm odaklı olarak yaklaşıyoruz." dedi.

Güler, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, bu toprakların ve coğrafyanın AK Parti düşüncesiyle kendi gücünün farkına vardığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kurumlar arası işbirliğiyle ellerinden geldiği kadar her alanda büyük çaba ve gayretle çalışacaklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Gönül coğrafyamızla beraber, kendi gücümüzü ve imkanlarımızı genişletmek suretiyle dünyadaki tüm kriz alanlarına samimiyetle ve çözüm odaklı olarak yaklaşıyoruz. 'Ondan menfaat elde edelim, büyütelim, kaosa sürükleyelim.' gibi bir derdimiz yok. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda 'Terörsüz Türkiye'yi hedefliyoruz. Sadece 'Terörsüz Türkiye' demiyoruz. Bölgemizin de terörden arındırılmasını arzu ediyoruz. Aynı zamanda "Terörsüz Bölge" diyoruz. Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın toprak bütünlüğü, toplumsal huzuru ve güvenliği önemli."

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanların ve kurumların bölgenin daha istikrarlı, güvenli olması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" anlayışının gönül coğrafyası başta olmak üzere bütün dünya milletleri ve insanlık için bir umut ışığı olduğunu dile getiren Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın gözü önünde 70 binden fazla insan, hastane, okul, cami, kilise ve evler açıkça vurulmak ve bombalanmak suretiyle katledildi. Dünyanın gözü önünde Batı dünyası hiçbir şey demedi. Ufak tefek cılız sözler duyuldu evet ama silah vermeye, bomba temin etmeye devam ettiler. Biz ise elimizdeki imkanlar ölçüsünde ne yapabiliyorsak, sınırlarımıza, nereye kadar ulaşabiliyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın sözcülüğünde ve liderliğinde bu katliamı engellemek için her şeyi yaptık."

"AK Parti, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir teşkilattır"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın ülke için önemli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Gül, "AK Parti, her zaman milletten güç almış, milletin sorunlarıyla ilgilenmiş, milletimizle yol yürümüş ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümüş, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir teşkilattır." dedi.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adana Milletvekili Faruk Aytek, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, 27. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti MKYK Yedek Üyesi Mehmet Ali Kurt, AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, diğer protokol ve parti üyeleri ile ilgililer katıldı.