AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam etti. 5 bin kişilik dev iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Başkan Hamid Yüzügüllü, "Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için Çamlıca Mahallemizde, gönül soframızı kurduk. Çamlıca Mahallemizin kıymetli sakinleri, değerli hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. 7'den 70 e büyük küçük hep birlikte iftarımızı açarken, dualarımızı birleştirdik. Sohbetimizi, muhabbetimizi ve gönüllerimizi paylaştığımız bir buluşma yaşadık. Birlik ve beraberlik ruhumuzun daha da güçlendiğini hissettik" dedi. - ESKİŞEHİR