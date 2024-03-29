AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam etti.

29.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:29
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Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam etti. 5 bin kişilik dev iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Başkan Hamid Yüzügüllü, "Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için Çamlıca Mahallemizde, gönül soframızı kurduk. Çamlıca Mahallemizin kıymetli sakinleri, değerli hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. 7'den 70 e büyük küçük hep birlikte iftarımızı açarken, dualarımızı birleştirdik. Sohbetimizi, muhabbetimizi ve gönüllerimizi paylaştığımız bir buluşma yaşadık. Birlik ve beraberlik ruhumuzun daha da güçlendiğini hissettik" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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