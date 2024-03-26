Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerine AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile birlikte ziyarette bulundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "10 yıldır bizim Sivrihisar'da yaptıklarımız belli. Biz orada halkımızla birlikte nasıl bir belediyecilik yapıldığını Dünya'ya gösterdik ve Sivrihisar'ımızı tanıttık. Şimdi sıra Tepebaşımıza geldi. Bu zamana kadar burada hizmetten kaçınılmış. Şehir merkezinin dışında kenar mahallelerimizin hiç birine hizmet gitmemiş. Vergiydi, atık su parasıydı, asfalt parasıydı herkesten alınmış ama hizmete geldi mi hizmet verilmemiş. Biz Tepebaşımızın tüm sorunlarını biliyoruz. Sizlerle birlikte belediyeyi yöneterek sorunlarımızı tek tek çözeceğiz. Hizmet etmek istemeyene bahane çok, hizmet etmek isteyene ise çözüm çok. Ben buraya sizlere hizmet etmek ve hizmetkarınız olmak için geldim" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Samsunlular ve Muşlular Derneklerini ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş programı kapsamında Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, projelerin hayata geçirileceğini ve laf üstüne laf koymayacaklarını belirtti. Yılmaz, AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya'nın projelerinin arkasında olduklarını ifade etti. Ayrıca, bölgede huzur ve güven ortamının sağlandığını ve Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli hemşehrilerin daha çok hizmet edecek bir adaya yöneleceğini düşündüğünü belirtti. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire'de projelerini anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde vatandaşlardan destek istedi. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Projelerini sahada 60 gündür anlatan Dağ, İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en borçlu belediyelerin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı belediyeler olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu 5 yıl içinde 20 kat artarak 4,5 milyar TL'ye yükseldi. Işıkhan, emeklilere daha fazla pay verileceğini ve AK Parti belediyeciliğiyle Ankara'yı kalkındıracaklarını söyledi.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5 yıl boyunca çoğunlukla şahsi imar planlarıyla meşgul olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'nın çözüm bekleyen sorunlarının konuşulması gerektiğini vurgulayarak, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın altyapı sorunlarına dikkat çekerek, yeni bir vizyonun gerekliliğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Manavoğlu, Muratpaşa'nın eksikliklerini ve endişelerini dile getirerek, altyapı, kanalizasyon ve trafik gibi sorunlara çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, emekli kahvehanesi, görme engelliler için kaldırım, çocuklar için temalı park projeleri ve gençlik evleri gibi sosyal projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, ekonomik mücadele veren esnafın yanında olduklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, 'Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun' dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'da huzurlu ve güvenli sokaklar istediklerini belirtti.
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