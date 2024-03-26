AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Samsunlular ve Muşlular Derneklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Samsunlular ve Muşlular Derneklerini ziyaret etti

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Samsunlular ve Muşlular Derneklerini ziyaret etti

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.

26.03.2024 15:00  Güncelleme: 15:06
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Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerine AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile birlikte ziyarette bulundu.

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "10 yıldır bizim Sivrihisar'da yaptıklarımız belli. Biz orada halkımızla birlikte nasıl bir belediyecilik yapıldığını Dünya'ya gösterdik ve Sivrihisar'ımızı tanıttık. Şimdi sıra Tepebaşımıza geldi. Bu zamana kadar burada hizmetten kaçınılmış. Şehir merkezinin dışında kenar mahallelerimizin hiç birine hizmet gitmemiş. Vergiydi, atık su parasıydı, asfalt parasıydı herkesten alınmış ama hizmete geldi mi hizmet verilmemiş. Biz Tepebaşımızın tüm sorunlarını biliyoruz. Sizlerle birlikte belediyeyi yöneterek sorunlarımızı tek tek çözeceğiz. Hizmet etmek istemeyene bahane çok, hizmet etmek isteyene ise çözüm çok. Ben buraya sizlere hizmet etmek ve hizmetkarınız olmak için geldim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Samsunlular ve Muşlular Derneklerini ziyaret etti - Son Dakika

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