AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Şarhöyük Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Şarhöyük Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Şarhöyük Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Yüzügüllü, "Herkes bu belediyeye vergisini ödüyor ama hizmete gelince bahane üretiliyor" dedi.

"İş yapmayana bahane üretmek kolay, iş yapacak insana da çözüm çok"

Şarhöyük Mahallesi sakinleri ile bir yaptığı istişarelerin ardından konuşan Hamid Yüzügüllü, "Biz bu zamana kadar çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Birlikten güç doğar diyerek Sivrihisar'da gönül birliği yaptık ve alnımız ak bir şekilde bugün sizin karşınızdayız. Burada sizlerle birlikte bir yola çıktık. Desteklerinizle birlikte 31 Mart akşamı belediyeyi alarak nasıl bir belediyecilik yapıldığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Bir insan iş yapmak istiyorsa asla bahane üretmez. Olmuyor, yapılmıyor denilmez. Bu zamana kadar şunu yap dediklerinde hep engelleniyoruz denilmiş. Soruyorum, buraya hizmet edeceklerdi de sizler mi engel oldunuz. İş yapmayana bahane üretmek kolay, iş yapacak insana da çözüm çok. Çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. İş yapmak istememişler. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı, insan odaklı, şeffaf belediyecilik ve adaletli yönetim. Herkes her şeyin en iyisini hak ediyor. Herkes bu belediyeye vergisini ödüyor ama hizmete gelince bahane üretiliyor. Neden bu zamana kadar adaletli yönetim yapmadınız. Biz eşit hizmet vereceğiz. Belediyecilik demek ticarethane demek değildir. Belediyecilik vatandaşına hizmet etmek demektir. O koltuk kimsenin babasının malı değildir. O koltuğun sahibi sizlersiniz. Bakarsınız 5 yıl boyunca o koltukta oturan ne yaptı. Hizmet eder, vatandaşına daha ferah ortam sunar 5 yıl sonra karnesine bakar devam dersiniz. Baktınız hizmet etmiyor o zaman göndermek sizin elinizde. Buna bende dahilim. Ciddi problemler ve eksiklikler var. Hep birlikte başlıca giderilmesi gereken sorunları, fikir alışverişi yaparak sorunları sıraya koyarak zamanla hepsini birer birer çözeceğiz. Bir şehrin planlaması yapılarak günü birlik planlar yapılmaz. 50 yıllık planlamalar yapılmalıdır. Şehrin büyümesini istemiyorlar. Günü kurtarmanın peşine düşmüşler bu zamana kadar. Şehir butik şehir olsun istiyorlar. Sen o belediyeye o koltuğa bu insanların oyları ile geldin. Oraya geldiysen hizmet edeceksin. Hizmet etmeyeceksen o koltuktan kalacaksın" dedi. - ESKİŞEHİR