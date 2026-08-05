AK Parti, Terörsüz Türkiye İçin Toplandı - Son Dakika
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AK Parti, Terörsüz Türkiye İçin Toplandı

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AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kanun teklifi hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

AK Parti TBMM Grubu Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Ala başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan toplantı başladı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi veriliyor. Ayrıca Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Toplantı basına kapalı bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti, Terörsüz Türkiye İçin Toplandı - Son Dakika

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