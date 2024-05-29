AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'yı atadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'yı atadı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba\'yı atadı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığını duyurdu. İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı'ya teşekkür edilirken, yeni il başkanına başarılar dileyen açıklamada, İba'nın özverili çalışmalarından dolayı bu göreve getirildiği belirtildi.

29.05.2024 21:06
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığını açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı İl Başkan Vekilimiz Sayın Aydoğan Akıncı'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Edirne İl Başkanlığına Belgin İba'yı atadı - Son Dakika
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