AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor - Son Dakika
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AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor

25.04.2022 17:33
AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat İftar yemeğine katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat İftar yemeğine katıldı. AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe teşkilat mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen İftar programında Başkan Gürkan partililere seslendi.

Davut Gürkan, İnegöl teşkilatlarının ve halkının her dönemde AK Parti'nin yönetim ve hizmet anlayışının en büyük destekçisi olduğunu belirterek, partilerinin Türkiye'nin ve Bursa'nın önüne serdiği her alanda güçlü bir gelecek vizyonuna verdikleri destekten dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana verdiği hizmetlerle Türkiye'yi her alanda dünyada örnek gösterilen, söz sahibi bir ülke haline getirdiğini vurguladı. Başkan Gürkan, bölgesinde ve dünyada gündem belirleyen bir ülke haline gelen Bursa'yı yarınlara ancak ve ancak AK kadroların taşıyacağını halkın bildiğini ve her seçimde artan bir güvenle desteklerini gösterdiklerini belirtti.

20 yıldır Türkiye'ye her alanda çağ atlatan hizmetleri taçlandıracak, daha büyük adımların önünü açacak olan önemli bir seçim sürecinin eşiğinde olduklarını vurgulayan Davut Gürkan, "Her zaman olduğu gibi bir ve beraberce, Bursamızın her noktasında halkımızla birlikteyiz. Bursamız için, ülkemiz için tüm teşkilat mensuplarımızla gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gelecek nesillerimize her alanda daha refah bir gelecek bırakabilecek kadrolar ancak bu kadrolar. Milletimiz bunu biliyor ve bizlere güveniyor. Aziz milletimize hizmet yolunda bizlerle fedakarca yol yürüyen tüm teşkilatlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor
AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor
AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor

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AK Parti, İnegöl, İftar, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti teşkilatları millete hizmet sevdasıyla tek yürek çalışıyor - Son Dakika


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