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AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, TÜGVA Tokat İl Temsilciliğinde Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, TÜGVA Tokat İl Temsilciliğinde Gençlerle Buluştu

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Tokat İl Temsilciliğinde gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Eroğlu, TÜGVA'nın gençliğin gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, vakıf görevlilerine teşekkür etti. Eroğlu, TÜGVA İl Temsilciliğinde eğitim gören gençlerle de bir araya gelerek, onlarla sohbet etti ve başarılar diledi.

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, TÜGVA Tokat İl Temsilciliğinde Gençlerle Buluştu
20.01.2024 - 19:43,
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AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Eyüp Eroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Tokat İl Temsilciliğinde gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerine katkı sağladığının altını çizen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Arif Hakkoz başta olmak üzere, gönüllülük esasına uygun çalışma yapan bütün vakıf görevlilerine teşekkür etti.

TÜGVA İl Temsilciliğinde eğitim gören gençler ve ailelerine hitap eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Dün itibariyle öğrencilerimiz karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdiler. Başarılarından dolayı bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bir ülkeyi bir devleti öne çıkaran hususların başında nüfusu, ekonomisi, jeopolitik konumu gelir. Bütün bunların üzerinde olan bir şey vardır ki; bir devletin ve ülkenin en büyük gücü insan gücüdür. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla her bir ferdidir. Bizim ülkemizin insanı kahramandır, bizim aziz milletimiz başarıya ulaşmak için bütün mücadelesini verir. Bizim milletimiz hamiyetperverdir. Bugün de evlatlarımızla, bu özellikleri en iyi şekilde içinde hisseden, bayrağımızı, ülkemizi seven değerli evlatlarımızla bir aradayız. Bin yıllardır bu topraklarda birçok başarıya imza atmış, aleme nizam vermiş bir milletin evlatlarıyız. Bugün hamdolsun bu aziz milletin evlatları olarak atalarımızdan aldığımız güçle çalışmaya, çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulan TÜGVA'da hamdolsun gençlerimiz birer birer yetişiyor. Bu Vakfın çalışmalarında, tamamen gönüllülük esasıyla gece gündüz demeden hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı Tokat İl Temsilcilerimizi tebrik ediyorum. ve bu vakfımızda eğitim gören çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum, ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TÜGVA İl Temsilciğinde eğitim gören çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, TÜGVA Tokat İl Temsilciliğinde Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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