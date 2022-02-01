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AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı seçildi - Son Dakika

AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı seçildi

01.02.2022 19:26
AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı seçildi

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Anayasa Komisyonu başkanı seçildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Anayasa Komisyonu başkanı seçildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Adalet Bakanlığına atanmasının ardından TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı için seçim yapıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, Anayasa Komisyonu başkanlığı koltuğuna oturdu.

Avukat olan Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisansını yaptı.

İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Beyazıt, TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığını da yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babası.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı seçildi - Son Dakika


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