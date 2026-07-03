AK Parti'li Çokkeser: "Toroslar Meclisinde yaşananlar demokrasi adına kara lekedir" - Son Dakika
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AK Parti'li Çokkeser: "Toroslar Meclisinde yaşananlar demokrasi adına kara lekedir"

AK Parti\'li Çokkeser: "Toroslar Meclisinde yaşananlar demokrasi adına kara lekedir"
03.07.2026 12:40  Güncelleme: 12:41
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AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik hakaret, tehdit ve saldırı girişimi olduğunu iddia ederek, olayların takipçisi olacaklarını açıkladı.

AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, AK Partili meclis üyelerine yönelik hakaret, tehdit ve saldırı girişimine tepki göstererek, "Söz konusu tehdit ve saldırı girişimlerinin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi.

AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, 1 Temmuz'da gerçekleştirilen Toroslar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mecliste yaşananların yalnızca belediye meclisinin değil, Toroslar demokrasisinin hafızasına da kara bir leke olarak geçtiğini söyleyen Çokkeser, AK Partili belediye meclis üyelerinin susturulmaya çalışıldığını, mikrofonlarının kapatıldığını, hakaretlere maruz kaldığını ve fiziki saldırı girişimine varan bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Demokrasilerde eleştiri ve denetimin doğal olduğunu ifade eden Çokkeser, "Demokrasiye inananlar sorulara hakaretle değil cevapla karşılık verir. Kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. Ne yazık ki CHP'li Toroslar Belediye Başkanı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamının vakarına yakışmayan bir tavır sergilemiştir" diye konuştu.

Belediye başkanlığı makamının sağduyu ve devlet ciddiyetini temsil etmesi gerektiğini dile getiren Çokkeser, makamın öfkeyle meclis üyelerinin üzerine yürünülen bir yer olmadığını söyledi. AK Partili meclis üyelerine yönelik hakaret, tehdit ve saldırı girişiminin aynı zamanda Toroslar halkının iradesine yönelik olduğunu kaydeden Çokkeser, "Hiç kimse AK Parti kadrolarını baskıyla, tehditle veya saldırı girişimleriyle susturabileceğini düşünmesin. Seçilmişlere tahammül edemeyenlerin demokrasiye tahammül etmesi de beklenemez" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanına da çağrıda bulunan Çokkeser, "Öfkenizi meclis üyelerine değil, Toroslar'ın çözüm bekleyen sorunlarına yöneltin" dedi.

Toroslar Belediye Meclisinde yaşananları kamuoyunun ve Toroslar halkının vicdanına bıraktıklarını belirten Çokkeser, AK Parti teşkilatları olarak geri adım atmayacaklarını ifade ederek, "Toroslarımızın hakkını, hukukunu ve milletimizin emanetini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Söz konusu tehdit ve saldırı girişimlerinin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Demokrasi, Toroslar, AK Parti, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çokkeser: 'Toroslar Meclisinde yaşananlar demokrasi adına kara lekedir' - Son Dakika

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