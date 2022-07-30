Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu

30.07.2022 20:30
Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca "gazetecilerle buluşma" programı düzenlendi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca "gazetecilerle buluşma" programı düzenlendi.

Uşak Belediyesine ait bir kafeteryada gerçekleştirilen programa AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı katıldı.

Mehmet Altay programda yaptığı açıklamada, kentteki doğal gaz yatırım çalışmalarına değindi.

Özellikle son dönemde oluşan enerji farzıyla ilgili sıkıntıları göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Altay, "İlçelerde yaşlı nüfusumuz da dikkate alındığında, ilçelerde yeniden yaşam kalitesini ve standardını şehirde olduğu gibi buluşturmanın gereği ve orada nüfus akşınında gereği gibi kalabilmesi için doğalgazın ilçeler açısından önemi, bilincinde olarak biz özellikle ilçelerimizi nasıl doğalgazla buluştururuz derdi içerisindeydik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkez nüfusu 15 binin üzerindeki ilçelere doğal gazın ulaştırılmasının zorunlu hale geldiğini hatırlatan Altay, bunun Uşak adına da bir fırsat olduğunu söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi hakkında bilgi verdi.

Hızlı trendeki çalışmaların devam ettiğini belirten İsmail Güneş, "Afyonkarahisar- Banaz arasındaki ve Eşme bölgesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor. Tabii burada çok fazla sayıda tünel var. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 800 metrelik bir tünel yaklaşık 7 aylık bir sürede açılmıştı. Aynı hızla devam ediliyor. Bu uzun bir süreç. Gerçekten yapılması zor bir işlem." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Türkiye'nin demokrasinin bir gereği olan 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlediğini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak'ın daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için Uşak Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Program sonrasında gazetecilerle yapımı devam eden proje alanları gezildi.

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Kaynak: AA

İsmail Güneş, AK Parti, Altay, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak'ta AK Parti'liler, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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