AK Parti ve MHP Aziziye İlçe Meclis Üyesi Adayları İstişare Toplantısında Buluştu

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları istişare toplantısında buluştu.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, MHP İlçe Başkanı Lokman Acar ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu ve meclis üyelerinin katılımı ile yapılan istişare toplantısında birlik mesajları verildi.

İlçenin tamamına yayılıp gönül belediyeciliğin anlatılmasının önem arz ettiği vurgulanan toplantıda konuşan AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, 20 yıldır AK Parti iktidarları döneminde belediyecilik hizmetlerinin rutinin dışında yapıldığına dikkat çekti. Coşkun, konuşmasında Cumhur ittifakı ile yerel yönetimlerin daha da güçlendiğine vurgu yaptı.

Aziziye İlçesi'nde her dönem belediye başkanlarının büyük hizmetler yaptıklarını dile getiren Coşkun, "Cumhur ittifakı ile Türkiye'nin daha da güçlenmesi şuurunda çalışmalar yapılacağı inancındayız. 1 Nisan sonrasında yeni bir hizmet yolculuğu için başkan adayımızın inşallah büyük emek ve gayretlerle Aziziye için çalışacağını göreceğiz" diye konuştu.

Acar; Cumhur bizim Türkiye hepimizin

İstişare toplantısında Cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar ise, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur bizim Türkiye Hepimizin' sözlerini hatırlattı.

Cumhur ittifakı ile Türkiye'nin genel ve yereldeki hizmetlerinde güç birliği yapıldığını dile getiren Acar, "Ülkemizin bekası için topyekun seferberlik ilan edip Cumhur ittifakı çatısında buluştuk. Yerel seçimlerde de Aziziyemizin gelişmesi için belediye başkan adayımızı evvela göreve getirip, sonrasında hizmetlerinde destek olma gayretinde olacağız. Meclis üyelerimiz ile birlikte gezmedik yer el sıkışmadık vatandaş bırakmayacağız. Onlara Cumhur ittifakının önemini ve neticelerini anlatacağız" dedi.

Tavlaşoğlu; Gönül belediyeciliğini ve gerçek belediyeciliği anlatıyoruz

Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu da, Aziziye İlçesinin Türkiye genelinde Cumhur ittifakına gösterdiği teveccühe dikkat çekti. Türkiye genelinde ilk dördüncü sırada oy alan Aziziye İlçesinin bu seçimde de rekorları egale edeceğini kaydeden Tavlaşoğlu, "Partimiz bu seçimde adaylığa şahsımı layık görüp yeni hizmetler yapmamız için yetkilendirmiştir. Benim görev anlayışımda teşkilatçılık büyük önem arz etmektedir. İnşallah 31 Mart seçimlerinden önce teşkilatımız ile birlikte en ücra köylere ve mahallelere kadar gittik yapacaklarımızı anlatıp, halkımızın taleplerini öğrendik. Allah nasip ederse sorunlara vakıf biri ve bu yörenin insanı olarak hizmet için büyük heyecan içindeyim. Bu heyecanı görevimin sonuna kadar götürmek, rutinin dışında hizmetler yapmak için canhıraş çaba göstereceğiz." şeklinde konuştu. - ERZURUM