AK Parti ve Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Görüşmesi - Son Dakika
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AK Parti ve Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Görüşmesi

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Gül ve Yüksel, Yeni Parti'ye terörle mücadele kanun teklifini anlattı, somut bir taslak henüz yok.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, bir basın mensubunun ziyarete ilişkin sorusu üzerine, "İstişare ettik, bilgilendirdik." dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gül ve Yüksel'in "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Ziyaret için teşekkür eden Emir, "Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda kendi heyetlerimizde, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif en azından henüz bizim için söz konusu değil." diye konuştu.

Emir, görüşmede teklifin içeriğine dair kabaca bilgi verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasayla belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşınca biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp partimizin tutumunu tüm kamuoyuna daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."

Teklifin Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağına dair soruya Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz." yanıtını verdi.

Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün, düzenlemenin ortak imzayla sunulmasına yönelik bir teklifinin olup olmadığı sorusu üzerine, "Böyle bir niyet var ama böyle bir niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha üzerine çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti ve Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Görüşmesi - Son Dakika

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