Politika

AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü: "Gerekli önlemleri alacak, öz eleştirilerimizi çekinmeden yapacağız"

YALOVA - AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, "Kaybettiğimiz ilçelerde neden kaybettiğimizi en ince detayına kadar inceleyecek ve gerekli önlemleri alacak, öz eleştirilerimizi çekinmeden yapacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merkez İçe Konferans Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan İl Başkanı Umut Güçlü, kazanan tüm adayları tebrik ederek, "AK Parti belediyesi olsun olmasın, Yalova'mızın tüm belediyelerinde Yalova halkının ve şehrinin menfaatine yapılacak olan tüm uygulamaları destekleyeceğimizi şimdiden beyan ediyorum. Çıkan sonuçların değerlendirmesini il teşkilatımız içinde ve genel merkezimiz nezdinde mutlaka yapacağız. Kaybettiğimiz ilçelerde neden kaybettiğimizi en ince detayına kadar inceleyecek ve gerekli önlemleri alacak, öz eleştirilerimizi çekinmeden yapacağız. Tecrübelenecek ve daha güçlü bir şekilde davamıza sahip çıkacak yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yalova Milletvekili Meliha Akyol, dinamikleri farklı olan bir seçimi geride bıraktıklarını dile getirdi. Akyol, Yalova'nın hayrına olan her konuda desteklerini sürdürmeye de devam edeceklerini söyledi.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Mustafa Tutuk'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Seçim sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

" Armutlu, Termal ve Tavşanlı'da vatandaşlarımız bizim adaylarımızdan yana oylarını kullandılar. Esenköy ve Teşvikiye'de de Cumhur İttifakı ortağımız MHP adayları seçimi kazandı. Vatandaşlarımızla birlikte olmaya, hizmet üretmeye, eser kazandırmaya gayret edeceğiz. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre de İl Genel Meclisi'nde partimiz çoğunlukta. Burada da köylerimize yönelik hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Partimizin muhalefette olduğu belediye meclislerinde ise oranın siyasetinin şehrimize faydası olan her çalışmasında AK Parti olarak elimize taşın altına koyacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Önümüzde bir hizmet dönemi var. Bu hizmet döneminde Yalova'nın hayrına ne varsa; bu kadro onun peşinde olacak. Yine bu dönemde planladığımız kamu yatırımları var. Çevre yolumuz, barajlarımız, dere ıslah projeleri gibi makro ölçekte bakanlıklar ile yürüteceğimiz projeler, bunları da en kısa sürede hayata geçirmek için bizler de milletvekili olarak, değerli başkanımın riyasetinde AK Parti teşkilatları olarak bu mücadeleyi vermeye sürdüreceğiz. Seçimleri kazanan adayları da tebrik ediyorum."

"Projelerin takipçisi olacağız"

Yalova Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti Adayı Mustafa Tutuk ise, "Mehmet Gürel ve ekibini tebrik ediyorum. Oy veren, vermeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra hizmet zamanı. Belediyecilik, doğumdan ölüme hizmet demek. Gönül belediyeciliğini ve hizmet belediyeciliğini yapmak gerek. Meclis çoğunluğunu da aldıklarına göre, hiçbir bahane üretmeden, bu saatten sonra verilen projelerin takipçisi olalım. 7 yaşında çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım, hastaneye ücretsiz ulaşım, 40 liraya yemek yemek, otoparkı yer altına almak, 5 bin konut yapmak şehrimize nasip olsun" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz ve teşkilat mensupları da katıldı.