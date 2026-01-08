AK Parti\'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

Son günlerde gündeme gelen siyasi transfer iddiaları kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in adı da öne çıktı. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in canlı yayında bazı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla temasların sürdüğünü söylemesi, kamuoyunda dikkat çekti.

Fatih Atik'in temas kurulduğu ilçelerden birinin İzmit olduğunu ifade etmesi üzerine gözler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çevrildi. Bu açıklamanın ardından Hürriyet'in AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

HÜRRİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli gazetesinin haberine göre Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Hürriyet, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna net bir yanıt verdi.

Kocaeli gazetesinin haberine göre; Hürriyet, iddialara yanıt verdi. Hürriyet, "İzmir Büyükşehir yerine dil sürçmesiyle 'İzmit Büyükşehir' demesi üzerine ortaya atılan bir iddia. İzmit büyükşehir bile değil. Kâle bile almıyorum" ifadelerini kullandı.