AK Parti\'ye katılan Başkan Daban\'a ilçe teşkilatından ziyaret

Politika

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı Yeniden Refah Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve yönetim kurulu üyeleri, YRP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçen ve dün AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine rozet takılan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, "Selendi artık AK Parti belediyeciliği ile hizmette sınır tanımayacak." dedi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek aldıkları kararın Selendi ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunarak ziyaretçilere teşekkür etti. - MANİSA