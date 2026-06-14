AK Parti'ye 612 yeni katılım ve rozet töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'ye 612 yeni katılım ve rozet töreni

AK Parti\'ye 612 yeni katılım ve rozet töreni
14.06.2026 18:27  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında, İYİ Parti'den eski belediye başkan adayı Ahmet Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 612 kişiye rozet takıldı. Törene üst düzey parti yöneticileri katıldı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan 612 kişiye rozetleri takıldı. Katılımlar arasında geçtiğimiz dönem İYİ Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ahmet Karadağ'ın yanı sıra 2 belediye meclis üyesi, 8 belediye meclis üyesi adayı ve 1 yedek belediye meclis üyesi de yer aldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Esgin, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Salon girişinde Türk bayrakları taşıyan kadınların yürüyüşü ve çiçeklerle yapılan karşılama dikkati çekerken, Mehter Takımı da salon önünde konser verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve merhum AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen için okunan hatimlerin duasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mücadelesini ve AK Parti'nin 25 yıllık hizmet yolculuğunu anlatan özel videolar ile geçmiş dönem il başkanları ve milletvekillerinin vefa mesajları katılımcılarla paylaşıldı. Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin konuşmalarının ardından, aralarında geçtiğimiz yerel seçimlerde İYİ Parti'den Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Ahmet Karadağ'ın da bulunduğu 612 kişiye rozetleri takıldı. Katılımcılar arasında 2 belediye meclis üyesi, 8 belediye meclis üyesi adayı ve 1 yedek meclis üyesinin de yer aldığı belirtildi.

Program, rozet takma töreni, karanfil dağıtımı ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye 612 yeni katılım ve rozet töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor

19:09
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
18:54
Okan Buruk’tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray’da devam edecek
Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek
18:50
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfretti
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti
18:01
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 19:42:04. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'ye 612 yeni katılım ve rozet töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.