AK Parti Yenipazar Teşkilatı\'ndan Başkan Ercan\'a Ziyaret

AK Parti Yenipazar ilçe teşkilatı, partilerine geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye geçen ilçe belediye başkanlarından olan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Yenipazar ilçe teşkilatını makamında ağırladı. Başkan Ercan'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştiren partililer, Ercan'ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Belediyemizde AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN