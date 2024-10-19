AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kahta'da Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kahta'da Toplantı Düzenledi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kahta\'da Toplantı Düzenledi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman Kahta Belediyesi'nde yapılan istişare toplantısında projeler ve hedefler hakkında bilgi aldı. Toplantıya birçok belediye başkanı ve AK Parti temsilcisi katıldı.

19.10.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman Kahta Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat, Sincik İlçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Gölbaşı Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan, AK Parti Kahta İlçe Başkan Vekili Gaffar Çelebi, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ve meclis üyeleri katıldı.

Verimli geçen toplantının ardından Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Belediyesi olarak yürütülen projeler, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Kahta'nın gelişimi için planlanan projelerin yanı sıra, belediyenin hedefleri ve karşılaşılan zorluklar da paylaşıldı. Başkan Hallaç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'a ve toplantıya katılan diğer başkanlara katkılarından dolayı teşekkür ederek, yapılan istişarelerin Kahta'nın geleceği için önemli bir yol haritası oluşturduğunu belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kahta'da Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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