AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Balıkesir\'e geldi

Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim öncesi ve seçim sonrasını değerlendirmek üzere Balıkesir'e geldi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda AK Parti Balıkesir teşkilatları ile görüşmesi öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, gündemi değerlendirdi. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'imize bu ziyaretimizin asli amacı 2024 yerel seçimlerinden sonra seçim sonuçlarından aldığımız dersi, manayı değerlendirip, önümüzdeki süreci bir an önce belirleyerek süreci yönetmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün buraya gelmemizin sebebi şu, teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. Kazanan, kaybeden belediye başkanlarımız ile bir araya geliyoruz. 2024 Yerel Seçim süreçlerinde kendilerinin verdiği büyük gayret, büyük çaba, büyük özveri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Birliklerinin, beraberliklerinin daim olmasını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir hamlenin yapılması ile ilgili geçmişten aldığımız dersle birlikte yeni bir sürecin yönetilmesi konusunda önerilerimizi, tembihlerimizi yapıyoruz. Onlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki sürecin gayreti ve enerjisini ortaya koymak üzere arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz." - BALIKESİR