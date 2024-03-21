AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Rönesans Konteyner Kentte Depremzedelere Ziyarette Bulundu

Politika

Rönesans Konteyner kentteki depremzede vatandaşlara ziyarette bulunan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Deprem nedeniyle yaşanan bu olumsuz süreçler geçicidir. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun ki en kısa sürede depremin izlerini sileceğiz ve vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturacağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit'in son durağı Rönesans Konteyner kent oldu. Burada kalan depremzede vatandaşları tek tek ziyaret eden Geçit, onların sorunlarını var ise taleplerini yerinde dinledi. Bazı vatandaşların sorunlarını ilgili merciler üzerinden çözümünü sağlayan Geçit, bu olumsuz sürecin geçici olduğunun hatırlatarak, vatandaşların kalıcı konutlarına en kısa süre içerisinde yerleştireceklerini belirtti.

Rönesans Konteyner kentte de depremzedelerin yakın ilgisi ile karşılaşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, "31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Rönesans 1.Konteyner kenti ziyaret ettik. Onlarlar sohbet ettik, varsa taleplerini dinledik. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla özel olarak ilgileniyoruz. Onlarında bize karşı çok sıcak ilgilerini görüyoruz. Halkımızın dualarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı mutluydu, çünkü İkizce'de konutları çıkmış. Bir kısım vatandaşlarda kiracı olduklarını ve hak sahiplikleri olmadıklarını ifade etti. Onlar için de Sami Er Başkanımızın proje tanıtım toplantılarında söylediği gibi 15 bin adet sosyal konut yapacağız. İnşallah kiracı olan vatandaşlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşımız hükümetine devletine güveniyor, bu bizi sevindirdi. Bizler de inşallah vatandaşımızın bu güvenine layık olacağız" dedi. - MALATYA