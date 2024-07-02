AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Kula Belediye Başkanı'na ve Yunusemre Belediye Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Kula Belediye Başkanı'na ve Yunusemre Belediye Başkanı'na Tepki Gösterdi

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Kula Belediye Başkanı\'na ve Yunusemre Belediye Başkanı\'na Tepki Gösterdi

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in darp iddiasıyla tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a da eleştirilerde bulundu.

02.07.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, makam odasında darp iddiasıyla tutuklanan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e sert tepki gösterirken, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a da eleştirilerde bulundu.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Manisa'daki basın mensuplarıyla buluşarak, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Makam odasında 2 kişinin darp edilmesiyle ilgili tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e tepki gösteren Durmaz, "Hemşehrilerimizin sorunlarına derman olması için seçilen bir zatın makamında iki vatandaşımıza uygulamış olduğu şiddeti esefle kınıyorum. Halihazırda yoğun bakımda tedavisi devam eden vatandaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kula'da yaşanan hadise 'Bu millete efendi değil hizmetkar olmak' için siyaset yapanlarla, kavga ve çıkar için siyaset yapanların arasındaki farkı bir kez daha hemşehrilerimize göstermiştir" dedi.

Sözlerine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a eleştirilerde bulunarak devam eden Durmaz, seçimden bugüne geçen 3 aylık süreçte verilen vaatlerin yerine getirilmediğini ve birçok işçinin de işsiz bırakldığını söyledi. Yunusemre Belediyesi iştiraki şirketlerinin mali yönden hacizlik duruma geldiğini iddia eden Durmaz; esnaf ve personel maaşlarının ödenemediğini öne sürdü. Sokak köpeklerine yönelik önceki dönem Yunusemre Belediyesi tarafından başlatılan ve büyük bölümü tamamlanan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin sahipsiz bırakıldığını ifade eden Durmaz, seçimden sonra bölgede tek bir çivi çakılmadığını ve merkezi, Manisa Büyükşehir Belediyesine devretmeyi planladığını söyledi.

AK Parti kadrolarının sahada olduğunu aktaran Durmaz, Yunusemre Belediyesine, şehre yönelik her türlü faydalı projede destek olacaklarını belirtirken, Yunusemreli vatandaşların hakkını aramak için de keskin bir yerel muhalefet politikası izleyeceklerini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Kula Belediye Başkanı'na ve Yunusemre Belediye Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Kula Belediye Başkanı'na ve Yunusemre Belediye Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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