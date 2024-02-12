AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan Miting Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan Miting Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan Miting Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, miting sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Çağlayan, mitingin büyük bir katılımla gerçekleştiğini ve teşekkürlerini iletti. Ayrıca aday olamayan başkanlara da teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri miting alanında bulunduğunu belirtti. Çağlayan, vatandaşların taleplerine de değindi ve işçi alımı konusunda olumlu bir açıklama yaptı.

12.02.2024 13:28  Güncelleme: 14:05
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AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, miting sonrası değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "10 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanımızı ağırladık. Tarihi bir mitinge şahitlik ettik. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Valimize teşekkür ediyoruz. Çevrenin emniyeti hiç bir kaza olmadan mitingimizi bitirdik. Emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Özellikle gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür mitinge gelen kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tarihe bir mitinge şahitlik ettik. Alanın hınca hınç dolması çok büyüm bir miting gerçekleştirdik"dedi.

Aday olamayan başkanlara teşekkür ettiklerini ifade eden Başkan Çağlayan, "Bu bir süreçtir. Ben aday adayı başvurusu yapan herkese teşekkür ediyorum. Aday belirlenirken bir kriterlere uygulamıştık. Gerek temayül gerek ilçe başkanları milletvekillerin kararlarının alınması. Bütün bunlar yapıldıktan sonra genel merkezimize kararımızı bildirdik. Adaylarımız belirlendi. Biz Zonguldak'ta ilkleri yaşadık. İlçe belediye başkanı ve belde belediye başkanlarımız mitingde açıklandı. Adaylarımız belirlendi. Aday olamayan arkadaşlarımız var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı yapmış hepsi bizim için kıymetlidir. Farklı yollara giden olabilir. Bunlar doğal şeylerdir"dedi.

"MHP İl Başkanımızla alanda beraberdik"

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posterinin alanda olmadığı iddialarına da açıklık getirdi. Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Konuyu farklı yerlere çekmeye çalışmasınlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli posteri miting alanımızda vardı. Alanda da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız beraberdik. Biz adaylarımız açıkladık"dedi.

'Vatandaşımızın beğenisi çok büyük'

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan miting alanı ile ilgili de konuştu. Çağlayan, "Yeni miting alanı dedik. Biz mitingimizi yaptık. Gerisi ile ilgili geçmişi ile ilgili bir ifade kullanmadık. Vatandaşımızın beğenisi çok büyük. Muhalefet her zaman aynısını yapıyor. Vatandaşımızı memnuniyeti farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Biz o alanlara girmeyiz. Siyaseti hizmet üzerine çekmek istiyoruz. Kendi yaptığımız yerden de mitingi yaptık. Yaptığımız bir hizmetle seslendik"dedi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan vatandaşların talebini açıkladı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Bize şuan da Zonguldak'ta vatandaşların yön tabelası talebi var. Önceden en çok kullanan yer sanayi sitesiydi. Biz bunların üzerinde çalışıyoruz. Tünelleri açmanın derdindeyiz. Müthiş bir proje. Bu projelerin yapılması için Cumhurbaşkanımız çok önemli birşey söyledi. Benim elim belediye başkanımızın üzerinde dedi. Cumhurbaşkanımızın elinin değmesi gerek"dedi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan işçi alımı olacak mı? sorularına cevap verdi.

Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın bakanımız, geçmişten bu yana çok iyi çalışmalar yapmış, liyakatli, elini değdirdiği ye büyütmüş çok önemli bir isim. TTK'yı büyüteceğinden bahsetti. Bunu yaptığımız toplantılarda gelen bakan yardımcılarımız ve ilgili genel müdürlerimiz ile bazı çalışmalarım başlangıcını yaptık. TTK'nın büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceğiz. TTK büyüdükçe işçi alımının da artacağını, emekliler olduğu zaman emeklilerin yerine de işçi alacağız. Bakanımız bu konuda çok pozitif." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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