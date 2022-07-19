AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu - Son Dakika
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AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu

19.07.2022 15:42
AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu

Esnaf ve oda ziyaretleri için Salihli'ye gelen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçede kurum ve kuruluşlara ziyaret turu gerçekleştirdi.

Esnaf ve oda ziyaretleri için Salihli'ye gelen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçede kurum ve kuruluşlara ziyaret turu gerçekleştirdi. Aydemir Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı da ziyaret etti.

Salihli'de ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Aydemir, parti binasında kadın, gençlik ve ana kademe teşkilatı ile bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş ile yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Salihli'de Cumhur İttifakı ile hayata geçirdikleri ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Aydemir, Salihli'de ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahadır Çelikkol, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tuncay Ünlü, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlkay Saygın, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, Salihli Kiremit ve Tuğla Fabrikaları Mensupları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Akcan ile çarşı esnafını ziyaret etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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