AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Mehmet Eyup Özkeçeci partililere seslenerek "Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın" diye konuştu.
Konuşmasını yarıda bölen bir AK Partili kadın ise "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar" diyerek Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'ye sitem etti.
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sırasında kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Son Dakika › Politika › AK Partili başkanın 'Kim varsa üye yapın çağrısına' olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar - Son Dakika