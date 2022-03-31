AK Partili Çakır: "Bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor" - Son Dakika
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AK Partili Çakır: "Bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor"

31.03.2022 18:28
AK Partili Çakır: "Bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce terör örgütü DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Çakır, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki ülke temsilcileri arasında gerçekleşen toplantıda adil bir barış için umut verici sonuçlar çıktığını ifade etti.

Çakır, çatışma ortamının yumuşamaya başladığı bu süreçte tüm dünyanın, Türkiye'nin diplomasi zaferinden ve bölgedeki güçlenen konumundan bahseder olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi dünya kamuoyunda güçlü ve başarılı noktaya taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten Çakır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor." diye konuştu.

Çakır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyada ve bölgesinde oyun kuran, diplomatik zaferlere imza atan, arabuluculuk konumunda diğer ülkelere örnek teşkil eden bir ülke olduğunu, yatırım ve hizmetlerin de hız kesmeden sürdüğünü kaydetti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Erzincan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Çakır: 'Bazıları hala ufak hesaplar ile ülkemizi karalamaya çalışıyor' - Son Dakika


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