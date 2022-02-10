Üye Girişi
AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret - Son Dakika

AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

10.02.2022 12:11
AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte hobi ve meslek edindirmek amacıyla hizmet veren Hanım Evleri'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte hobi ve meslek edindirmek amacıyla hizmet veren Hanım Evleri'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, meclis üyeleri ve parti yöneticileri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ni ziyaret ederek, kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünleri inceledi. Heyet ziyarette usta aşçılardan kebap yapımının inceliklerini de öğrenirken, hanımların bin bir emekle ortaya koyduğu ürünleri tek tek gözden geçirdi.

"Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanıyor"

Her yaştaki kursiyerin öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanıyor. Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesi, sosyalleşebilmeleri ve katıldıkları farklı kurslar ile yeni bir takım bilgi ve beceriler kazanıyor. Ayrıca kazandıkları becerilerle ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomilerine de destek oluyorlar. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum" dedi.

Kursiyerlerin yaptığı el işlemelerinin her birinde ayrı bir emek, ayrı bir sanat olduğunu belirten Milletvekili Çam ise, misafirperverliklerinden dolayı hanımlara teşekkür ederek, böyle önemli bir hizmeti Pursaklar halkına sunduğu için Başkan Çetin'i tebrik etti. - ANKARA

AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret
AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret

YORUMLAR
500

Pursaklar Belediyesi, Milletvekili, Pursaklar, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:12 Lucescu, Portekiz-Türkiye maçı itirafı geldi! Sözleri adeta şifreydi
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Çam'dan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement