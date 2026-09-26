AK Partili Efkan Ala Konya\'da terörsüz bölge ve yeni sivil anayasa için mesaj verdi

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Terör, Suriye'de olmasın, Irak'ta olmasın, Türkiye'de olmasın. Çünkü orada olursa o yangın Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmaz. Türkiye'ye sirayet etmese bile orada olan sorunlar bizim sorunlarımızdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Konya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Bizler, sahada vatandaşımızın problemlerini dert edinmiş bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çalışmamızın temel prensibi de budur. 31 ilçemizde genel merkezimizden görevlendirilen milletvekillerimiz, disiplin kurulu üyelerimiz, MKYK üyelerimiz bu programdan sonra ilçelere dağılacak. Bir kısmı da 31 ilçemizde zaten çalışmalara başladı" dedi.

"Terör, Suriye'de olmasın, Irak'ta olmasın, Türkiye'de olmasın. Çünkü orada olursa o yangın Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmaz"

En köklü sorunlara vaziyet eden bir parti olduklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Bir sorunla karşılaştığımızda ondan yararlanmıyoruz, onu sömürmüyoruz, onu çözüp yola devam ediyoruz. Ama birçok insan, birçok parti, başkaları sorunu gördüğünde sadece sömürüyor, sadece dile getiriyor. Hiçbir önerileri yok. Şimdi onun için bizim ayrıştığımız noktalar var. Biz sorunu gördüğümüzde arkamızda bırakıp gidemeyiz. Görmemezlikten gelemeyiz, sömürmeyiz. Onu görürüz, elimize alırız, masaya koyar, çözer yolumuza devam ederiz. İşte şimdi güncel konulardan birisi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sorununu biz bu anlayışla ele alıyoruz. Terörsüz bölge diyoruz aynı zamanda, şiddetten arınmış. Terör, Suriye'de olmasın, Irak'ta olmasın, Türkiye'de olmasın. Çünkü orada olursa o yangının Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmaz. Türkiye'ye sirayet etmese bile orada olan sorunlar bizim sorunlarımızdır. Çünkü oradaki kardeşlerimizi etkiliyor. Onun için biz sadece ülkemiz içerisinde yapalım ve geçelim de demiyoruz. Ülkemizin sınırlarındaki gönül bağımız olan, inanç bağımız olan kardeşlerimizle de birlikte sorunları çözelim. Onlar da bundan negatif etkilenmesin, bunu arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak için yeni reform programları ortaya koyacağız"

Temel politikalarının içerideki sorunları çözerek yola devam etmek olduğunu belirten Efkan Ala, "Şimdiye kadar birçok reform yaptık. Peki bundan sonra biz hep dikiz aynasından bahsederiz ama sürekli dikiz aynasına bakmayız. Geleceğe bakarız, geleceği planlamaya çalışırız. Türkiye'nin önümüzdeki dönem için ortaya koyduğu vizyonun adıdır Türkiye Yüzyılı. Türkiye'yi orta gelir grubundan, onun aşağısından aldık, şimdi üst gelir grubuna çıkardık. Üst gelir grubunda da kalıcı olarak varlığımızı sürdürmek ve nihayetinde Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak için yeni reform programları ortaya koyacağız, hazırlıklarını yaptık. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır" ifadelerini kullandı.

"Yeni sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz ve bunu başından beri dile getiriyoruz"

Efkan Ala sözlerini şu şekilde tamamladı: "Yaptıklarımızı garanti altına alan, geri dönmemek üzere haklar, özgürlükler, demokrasi, ekonomi konusunda ve yapacaklarımız konusunda da Türkiye'nin gençlerini, Türkiye'nin beyinlerini fırsatlarla buluşturacak olan politikamızı ortaya koymak için de yeni sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz ve bunu başından beri dile getiriyoruz. Şimdi o mecliste oluşan, bu siyasetin sorun çözme kapasitesini biz inşallah önümüzdeki dönemde yeni sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasa konusunda da görmek istiyoruz. Hak ve özgürlükleri garanti altına alan, gençlerin önündeki fırsatlarla buluşmasını sağlayacak olan, toplumun dayanışmasını mümkün kılacak olan, garanti altına alacak olan, işleyen, şeffaf, açık, hesap verebilen bir devlet yapısının da takip edilmesini sağlayacak olan bir sivil anayasa. Bu halen daha Türkiye'nin 80 darbesinden sonra ruhuyla birlikte bugüne kadar devam eden, onlarca kez değiştirdik ama değiştirdikçe değiştirilmesi gereken madde sayısı artıyor. Çünkü bütün olarak problem. Bütün olarak millet iradesini kuşatma altına alma anlayışıyla yapılmış vesayet odaklarına daha çok güvenen, milletin iradesine güvenmeyen bir anlayışla yapılmış anayasa. Şimdi bundan tamamen kurtulmanın ve millet iradesini, devlet idaresine tam hakim kılacak bir anayasayı yapmanın artık zamanı geldi de geçiyor. Onun için bütün siyasetin sorumluluğudur. Milleti böyle sivil, haklar anayasası, fırsatlar anayasasıyla buluşturmak bütün siyasetin de görevidir ve aynı zamanda sorumluluğudur. Bunun için de biz çalışmalarımızı yaptık ve diğer partilerle de, bütün meclisle de bunları sivil toplum örgütümüzle, toplumumuzla da bunları paylaşacağız."