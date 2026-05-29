AK Partili emekli milletvekiline zam talebi

29.05.2026 23:26
Amasya'da AK Parti'nin düzenlediği bayramlaşma programında partili bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek emeklilere zam istedi.

Amasya'da AK Parti'nin düzenlediği bayramlaşma programında partili bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek emeklilere zam istedi. Özel bir banka müdürü olarak görev yaparken emekli olduğunu belirtip kendi durumunun iyi olduğuna dikkat çeken 74 yaşındaki Mustafa Sildir, "Emekliye zam istiyorum. Gerçekten emekliye verilecek zam bizi yüzde 70'e götürür. Tayyip Erdoğan Başkanımızın emekliye bakması lazım. 17 milyon emekli demek seçimi yüzde 70 alıyoruz demektir" dedi.

Özel bir bankadan emekli olduğu için asgari ücret üzerinden emekli insanlara göre şartlarının iyi durumda bulunduğunu anlatıp yılbaşında emekliye sevindirecek oranda zam yapılması gerektiğinin altını çizen AK Parti Amasya il yönetim kurulu üyesi Sildir, "Tayyip Erdoğan Başkanımızın emekliye bakması lazım. 17 milyon emekli demek seçimi yüzde 70 alıyoruz demektir. Bana lira zam vermesin razıyım. Ama 20 bin TL maaş alan emeklimiz önemli. Tüm emeklilerin maaş ortalaması 23 bin TL. Bizim gibilere gerek yok. Ama maaşı 20 bin TL olan 3 milyon, 4 milyon kişi çoğunlukta. Temmuz demiyorum. Yılbaşı zammını iyi tutması lazım" diye konuştu.

Ana muhalefet partisi CHP'de son dönemlerde yaşananlara değinen 3 çocuk, 5 torun sahibi Sildir, "Ortalık karışık. Baksana herkes koltuk kapmaya uğraşıyor. Bizim yolumuz çok açık" şeklinde konuştu.

"Milletimiz bir eleştiri mi yapıyor. Bunu alıp kabul edeceğiz"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve İl Başkanı Galip Uzun'un da katıldığı programda Türkiye'nin etrafında yaşanan siyasi belirsizlikler ve savaşların ekonomiye olumsuz yansımalarının olduğuna işaret eden AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise, "AK Parti milletiyle beraber. Milletimizin gözünün içine baka baka siyaset yapıyoruz. Her şey toz pembe mi? Bunu dersek kendimizi kandırırız. Milletimiz bir eleştiri mi yapıyor. Bunu alıp kabul edeceğiz. Çünkü bu aziz ve asil millet bizi 25 yıldır iktidar yaptı. İnsanlar sorunlarını karşılık bulacağı için söylüyor. Milletimizin inandığı kadrolar yine AK kadrolardır" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Ekonomi, Amasya, Zam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
