AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

Geniş Video İzle

2009 yılında AK Parti'nin hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan ve 2020 yılında AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldı. Özel tarafından rozeti takılan Kavaf, CHP çatısı altında olmasının nedenini ''CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır'' sözleriyle açıkladı.

28.01.2025 14:47  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf, bugünkü CHP grup toplantısında yeni partisine katıldı. Törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozeti takılan Kavaf, "Yeni bir mücadele dönemi" vurgusu yaptı.

NEDEN CHP'YE KATILDIĞINI TEK CÜMLEYLE ANLATTI

Selma Aliye Kavaf CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı.

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK PARTİ'DEKİ HIZLI YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

1962 Denizli doğumlu olan Kavaf, Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. 2002'de AK Parti'den Denizli Milletvekili adayı oldu, 2003'te AK Parti Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı yaptı. 2007'de milletvekili seçilerek Meclis'e girdi ve 2009'da Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan olarak görev aldı.

DEVA PARTİSİ'NDEN CHP'YE UZANAN YOL

Kavaf, 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak 8 Ocak 2024'te DEVA'dan istifa ederek, "Siyasi hedeflerimde yeni bir sayfa" açtığını duyurdu. Bugün CHP saflarına katılmasıyla, yeni partisinde göreve başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Selma Hanım'ın deneyimi, partimiz için değerli" açıklaması yaptı.

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

Selma Aliye Kavaf, İnsan Hakları, Deva Partisi, AK Parti, Politika, Hükümet, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Mahmut Özdemir:
    şimdi anlıyoruz. sonuna kadar erdoğan 126 202 Yanıtla
  • Vatanperver:
    yediği yere pisleyen biri daha.. 101 63 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Bundan sonraki hdp mi yada tkp mi olacak sayın vekilim..bilelim 113 40 Yanıtla
  • Kemsl:
    Ne oldukları belli değil.Sol dan sol gruplara ya da sağdan sağ gruplara geçişi hilesiz bulurum ama sağdan sola ,soldan sağa geçişi hiç helal bulmam. Kim olursa olsun. 94 24 Yanıtla
  • erdalturgut1971:
    ahı gitmiş vahı kalmış çekilin bir kenera da gençlerin önünü açın doymuyorlar 88 14 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    şimdiki partililer Mobil hat gibi olmadı Telsim olur wadafon !!! 80 3 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Siyaset mi necaset mi eşittir pislik insanın bir duruşu olmalı menfaat para emanettir geçer 66 14 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    100 yıllık chp karnesini bilmeyecekkadar cahil okumuşlar. 48 22 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    1 insan 7 sinde ne ise 70 inde de o olmalı. omurgalı olmalı. dün Akp li bugün devalı yarın CHP li olamaz bi insan. zihniyetler birbirinden farklı. demokrasi insan hakları falan filan zırvalarının arkasına sığınıp omurganızı düz tutamaz bi insan. bi partiden seçilip o partinin seçmeninden oy alıp sonra başka partiye geçemez insan. herkesin yaptıgı ortadayken omurgasına kılıf uyduramaz insan. Davutoğlu gibi babacan gibi Aliye kavaf gibi şimşek gibi Kiliçdaroğlu gibi olmamalı insan. 6 lı masa ve rakibi ikili üçlü ortak olup alavere dalavere yapmamalı insan. birbiri arkasından kuyu kazmamalı insan... 49 13 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Zırt zırt zırt zırt 26 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:18:50. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.