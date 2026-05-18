Fırat, Tekman ve Karayazı\'da halkla buluştu

18.05.2026 14:08  Güncelleme: 14:12
AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Tekman ve Karayazı ilçelerinde düzenlediği 'Halk Buluşması' programında vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, taziyelere katıldı ve bölgenin kalkınmasına yönelik mesajlar verdi.

Erzurum'un güney ilçeleri olan Tekman ve Karayazı'da vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, ziyaretlerde vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek not aldı. Fırat, gösterilen ilgiden memnun kalarak, ilçe sakinlerine teşekkürlerini iletti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, hafta sonu Erzurum'un güney ilçeleri olan Tekman ve Karayazı'da, merkez ile kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. "Halk Buluşması" programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Fırat, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek not aldı.

Tekman ziyareti

Cumartesi günü Tekman'da saha çalışmasına katılan Fırat'a, Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, AK Parti Erzurum İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin İncesu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Recep Yalçın ve AK Parti Tekman İlçe Başkanı Taner Özer eşlik etti. Vekil Fırat ve kendisine eşlik eden heyet, Düzyurt Mahallesi, Tazeköy Mezrası, Yalınca Mahallesi ve Kaya Mezrası'nda vatandaşlarla buluştu.

Fırat taziyeye katıldı

Fırat ile beraberindekiler ayrıca, bölgenin kanaat önderlerinden Molla Muhammed Çayırcı'nın Tazeköy Mezrası'ndaki taziyesine katılarak, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Fırat yine Düzyurt Mahallesi'nde vefat eden Mahmut Koç için iki ayrı yerde kurulan taziyeye katıldı.

Karayazı ziyareti

Pazar günü ise Karayazı ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren Vekil Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Kaner, Şahin İncesu, AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, AK Parti Karayazı İlçe Yöneticileri, AK Parti Karayazı İlçe Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Karayazı İlçe Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte, Aşağı İncesu Mahallesi'ni, Karaağıl Mahallesi'ni, Karşıyaka Mahallesi'ni ve Çakmaközü Mahallesi'ni ziyaret etti.

Karayazı ilçe merkezinde de çeşitli ziyaretlerde bulunan Fırat, önceki dönem AK Parti Karayazı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertuğrul Koçak'ın annesinin taziyesine katılarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Fırat, ardından AK Parti Karayazı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Tutkun'un yeni açtığı iş yerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Fırat, gösterilen ilgi için teşekkür etti

Tekman ve Karayazı'da da vatandaşlarla samimi bir ortamda buluşan AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, iletilen taleplerin takipçisi olacağını ifade etti.

Fırat'tan dikkat çeken mesajlar

Vekil Abdurrahim Fırat, "Halk Buluşması" programları kapsamında Tekman ve Karayazı'da vatandaşlara hitap ederek, kararlılıkla sürdürülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgenin kalkınması, huzuru ve refahı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Erzurum'da hayvancılığı cazip hale getirecek projelerin hayata geçirileceğini belirten Fırat, bölgede göçün önlenmesi amacıyla ekonomik kalkınma hamlelerine öncelik verileceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

