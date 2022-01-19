AK Partili Güneş: "İslam'ın Orta Çağ'ı yoktur" - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaşlarda Kur'an eğitimi vermesini "Orta Çağ zihniyeti" olarak tanımladığını belirterek, "İslam'ın Orta Çağ'ı yoktur. 'Orta Çağ zihniyeti' o dönemin Avrupa'sında ve bugün kendi medeniyetimizi inşa eden köklü değerlerimizden utananların zihinlerindedir." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerini eleştirdi.

Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erken yaşlarda Kur'an eğitimi verilmesini "Orta Çağ zihniyeti" olarak tanımladığını aktaran Güneş, "Söz konusu bu ifade birçok insanımızı rencide etmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki İslam'ın Orta Çağ'ı yoktur. 'Orta Çağ zihniyeti' o dönemin Avrupa'sında ve bugün kendi medeniyetimizi inşa eden köklü değerlerimizden utananların zihinlerindedir. İslam dünyası, Batı'nın Orta Çağ'ı yaşadığı dönemde çok parlak bir medeniyete ve entelektüel bir hayata sahiptir." dedi.

İslamiyet'in hiçbir döneminin karanlık olmadığını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Bu kadim medeniyetimiz, Batı'nın Orta Çağ'ının karanlık dehlizlerinde boğulduğu zamanlar dahil dünyaya insanlığın iftihar tablosu olacak dönemler yaşatmıştır, yaşatacaktır da. Bu başarının temelinde ise kadın erkek, genç yaşlı demeden herkese ilim öğrenmeyi farz kılan, 'beşikten mezara' ilmi, öğrenmeyi, öğretmeyi ve eğitimi tavsiye eden Kur'an'ın ve Hazreti Peygamberin emirleri yer almaktadır. Son günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürüttüğü Kur'an eğitimi hizmetlerine dil uzatan ve verilen din eğitimini 'bilimsellikten uzak', 'çağ dışı', 'karanlık', 'Orta Çağ zihniyeti' gibi tabirlerle karalayan söylemin bizzat kendisi tamamen bilimsellikten uzak, çağ dışı bir akıl tutulmasına işaret eden karanlık bir söylemdir."

Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyet kurumu olarak kurulduğunu anımsatan Güneş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın tamamen bugünün bilimsel verileri ve alandaki tecrübeyi dikkate alarak yürüttüğü 4-6 yaş grubuna yönelik faaliyetleri çocuklarımızın sadece dini açıdan bilgilenmesini değil, aynı zamanda bu topluma faydalı, güzel ahlaklı, vatanını ve milletini seven insanlar olarak yetişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.