AK Partili Güneş: "TURKOVAC konusunda milletin kafasını karıştırmaya ve bulandırmaya çalışıyorlar" - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kovid-19'a karşı yerli aşıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığının olmasının hazmedilemediğini belirterek, "TURKOVAC konusunda milletin kafasını karıştırmaya ve bulandırmaya çalışıyorlar." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 2 yıldır süren ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 enfeksiyonunun sağlığın yanı sıra ekonomik anlamda da herkesi etkilediğini söyledi.

Hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamımda dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu vurgulayan Güneş, virüs henüz görülmeye başlamadan bilim kurulunun kurulduğunu, yine aynı dönemde aşı çalışmalarına start verildiğini dile getirdi.

Farklı üniversitelerde aşı çalışmaları yapıldığını, nihayetinde Kayseri Üniversitesince hazırlanan aşı için acil kullanım onayı alındığını belirten Güneş, TÜBİTAK tarafından geliştirilmeye çalışılan vektör bazlı aşının faz-2 çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Güneş, aşı çalışmaları gurur verirken Türkiye'deki bazı sivil toplum örgütleri ve şahısların TURKOVAC ile ilgili olumsuz görüş bildirmelerinin üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Bir profesörün "TURKOVAC ile ilgili elimde bilgi yok, bunu kesin kullanın diyemem" ifadesiyle halkı yanlış yönlendirdiğini belirten Güneş, daha önce Sinovac veya Biontech üzerinde beyanda bulunmayan bu profesörün, özellikle TURKOVAC ile ilgili beyanda bulunmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

TTB'nin de yerli aşı TURKOVAC'ın kullanımı konusunda sanki rahatsızmış gibi beyanatta bulunduğunu söyleyen Güneş, AK Parti veya MHP'nin olmadığı bir dönemde yerli bir aşı üretilseydi, birliğin buna karşı çıkmayacağını söyledi. Güneş, şöyle konuştu:

"Başarının arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığının olmasını hazmedemiyorlar. TURKOVAC konusunda milletin kafasını karıştırmaya ve bulandırmaya çalışıyorlar. Diğer ülkelerin ürettikleri aşılara karşı aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı göstermeyen bu şahıslar ve kurumlar, maalesef milletin kafasını karıştırmak için yanlış beyanatta bulunarak veya 'bunu kullanmayın' anlamına gelecek şekilde konuşarak insanlarımıza ve ülkemize zarar veriyorlar. Bunlara vatandaşlarımız aldırış etmesin. Halkımız şimdiye kadar devletine, hükümetine güvenmiştir. Bundan sonra da güvenmeye devam etsin. Biz asla vatandaş için tehlikeli olabilecek hiçbir olaya evet demeyiz, hiçbir ilacı kullandırmayız."

TTB'nin siyaset yapmayı tercih ettiğini ifade eden Güneş, herkesin kendi işine bakması gerektiğini söyledi.