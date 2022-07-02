AK PARTİ'Lİ YAZICI: ÇAY KANUNU'NDA İLİŞKİLİ BAKANLIK, FİYATI BELİRLEMEDE EN ETKİLİ AKTÖR OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifi ile ilgili, "Bu kanunun haksız yere eleştirilmesine asla yol vermeyiz. İlişkili bakanlıkta bu fiyat belirlemesi aşamaları sürecinde kesinlikle devre dışı olacak bir algıya yol açacak düzenlemeyi savunmayız. Bu konuda ısrarcı olmayız. Bunu Meclis'te komisyonda yeniden ilişkili bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı'nda fiyatın belirlemesinde en etkili aktör konumunda yer almasına ilişkin düzenlemeyi hazırladık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Meclis'e sunulan 'Çay Kanunu' teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çayla ilgili son düzenlemenin 1984'de yapıldığını ve 5 maddelik olduğunu söyleyen Yazıcı, "Çay ürünün sorunlarının çözümü için 15 maddelik teklif Meclis'e sunuldu. Kamuoyunda kanun teklifinin bazı maddeleri bilmeden tartışmaya açılıyor. Görüş ve kanaatlerin ifade edilmesi doğal ama eleştirilerin yapıcı olması gerekiyor. Kanun teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından takip ediyor. Çay üreticisinin, tüketicisinin, Türkiye ekonomisinin aleyhinde düzenlemeye tevessül edemez. 'Çayın fiyatı paydaşların katılımı ile yapılsın' diye yıllardır tartışılan bir şey var dolayısıyla 5'inci maddede çay yaprağının fiyatının Ulusal Çay Konseyi tarafından belirleneceğine ilişkin bir düzeleme yer almış. Ulusal Çay Konseyi yeni ortaya konan bir kavram değil. 2006 yılında Tarım Kanunu'nun 11'inci maddesinde ulusal konseyler yer alıyor. Konseyde üretici, tüketici, ziraat odaları, sanayiciler, ÇAYKUR, bakanlık temsilcileri yer alıyor. Bu kanunun haksız yere eleştirilmesine asla yol vermeyiz. İlişkili bakanlıkta bu fiyat belirlemesi aşamaları sürecinde kesinlikle devre dışı olacak bir algıya yol açacak düzenlemeyi savunmayız. Bu konuda ısrarcı olmayız. Bunu mecliste komisyonda yeniden ilişkili bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı'nda fiyatın belirlemesinde en etkili aktör konumunda yer almasına ilişkin düzenlemeyi hazırladık. Komisyonda o değişikliği inşallah sağlayacağız dolayısıyla hiç kimse kendisine buradan bir ekmek çıkarmaya çalışmasın. Böyle bir şeye fırsat vermeyiz" diye konuştu.Çay atıklarının bazı art niyetli kesimlerce kuru çaya katılarak piyasaya sürüldüğünü belirten Yazıcı, "Tüketiciye arz edilecek eylem ve davranışlara tanık olmuş bir ülkeyiz. Bu konuda çok önemli yaptırımlar getiriyoruz. Her çay sanayicisi işlediği yaş çay miktarı itibarı ile hesap edilecek atık miktarını kontrol ve denetleyici organ ÇAYKUR'a veya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim birimlerine bildirmek zorunda olacak. Böylece denetim mekanizması devreye giriyor. Buna aykırı davrananlar çay çöpünü çay ürününe karışım yapmak suretiyle piyasaya arz edenlerin tespiti halinde lisansları iptal edilecek ve faaliyetlerinden men noktasında varıncaya kadar yaptırım uygulanacak" dedi.

'1 EKİM'DE İLK GÖRÜŞÜLECEK TEKLİF BU OLACAK'

"Vizyoner bir kanun üreticimize hayırlı olsun. Meclis tatile girdi. Tatile girmeseydi bu hafta komisyonda görüşülecekti" diyen AK Parti'li Yazıcı, şöyle devam etti: "Tatile girdiği için meclis açılınca 1 Ekim'de Tarım Komisyonu'nda ilk görüşülecek teklif bu olacak. Orada bu düzenlemeleri yapacağız. Tartışılan 5'inci madde 'Çay fiyatı Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenir' şeklindeki kurala algı oluşturmak suretiyle bir itiraz var. ÇAYKUR, ilgili bakanlık 'mutlaka devrede olsun' deniliyor ki devrededir. Bu devrede olmuş hallerini kanun muhtevasında daha görünür hale getireceğiz. Orada görecekler. Tarım Bakanlığı, ÇAYKUR bunun dışında olamaz. Mümkün değil. İşte 'ÇAYKUR yok edilecek'. Hiç kimse ÇAYKUR'u çay ürününü özel sektöre devredemez, biz etmeyiz. Hiç kimse de devredemez. Böyle bir düşünce akla ziyan bir düşüncedir. O görünürlüğü komisyondaki çalışmada gerçekleştireceğiz." (DHA)