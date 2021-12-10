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Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması - Son Dakika

Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması

10.12.2021 16:37

Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Haftaya Ulaştırma Bakanımız detayları ilan edecek" AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan...

Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:

"Haftaya Ulaştırma Bakanımız detayları ilan edecek"

KAYSERİ - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Hırka-i Şerif Camii açılışının ardından Kayseri'de gelecek olan hızlı trenle ilgili açıklama yaptı. Özhaseki açıklamasında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun haftaya Kayseri'de açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Yollar üzerinde iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, "Ulaştırma Bakanlığı'nın Kayseri'de epeyce bir yatırımı var. Bir taraftan havaalanında çok büyük bir inşaat devam ediyor 400-500 milyon TL'lik yepyeni bir havaalanı yapılıyor orada. Bir taraftan zamanında Ahmet beyin bakanlığı dönemiydi Kayseri'ye geldiğinde ve Ulaştırma Bakanlığı olarak Belsin'de şehir terminaline, oradan şehir hastanesine, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve KumsMall'a gidecek raylı sistem hattını onlara yıkmıştık. Onun kaynağının temel atması var. Haliyle Ankara- Adana otobanının üzerinde Kırşehir'den bize bir bağlantı verildi. Daha önce haritaları yatırdığımızda her şehre otoban yapma ihtimali olmadığı için, belli bir hattan gider ve diğer şehirlere de çıkışlar verilir. Özellikle bizim Kırşehir tarafında Mucur tarafına çıkışta sıkıntılar vardı. Onları da Karayolları Genel Müdürü dahil üzerinde çalıştık ve şu an da inşaat çok hızlı devam ediyor orada. Kayseri Ankara'ya yine 320 km ama bunun 200 km'den fazlası otoban, 100 km'si de çift yol olarak kullanılıyor ama BSK dediğimiz asfaltla adeta otoban gibi bağlanmış oluyor. Ben şimdi sırf o yolu kullanıyorum mesela. Yani Kırşehir- Kırıkkale eski bildiğimiz yol hattını hiç kullanmıyorum. Bu taraftan çok hızlı bir şekilde erişim de sağlanmış oluyor" dedi.

"Ulaştırma Bakanımız kendisi detayları ilan edecek"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kayseri'ye gelerek hızlı tren detaylarını kendisinin açıklayacağını söyleyen Özhaseki, "Bütün bunlar Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışmaları ve onların da dün bir törenleri vardı elektrik sistemleri üzerindeki çalışmalarında Kayseri yenilenmiş oldu. Ayrıca Kayseri'de de birkaç tane daha bizim Ulaştırma Bakanlığı'ndan beklediğimiz iş var ve onlar da son aşamaya gelmiş vaziyette. Haliyle tüm Kayserili hemşerilerimizin gözü de hızlı tren meselesinde. Ne yatırım yaparsanız yapın bu saydıklarımızın toplamı milyarı geçiyor ama yine herkes hızlı tren işi ne oldu diyor. O konuda ben de birkaç kez anlatmaya çalıştım. Uzun süren çalışmalar vardı, sonunda kredi bulundu. Onun faiz oranları üzerinde pazarlıklar devam etti. Biz Hulusi paşam ve Taner Yıldız bey ile Lütfi Elvan beye giderek onun üzerinde epeyce müzakerede bulunduk. Bir ara yap işlet modeli üzerinde duruldu ama bu modeldeki ortaklık yapısına uygun firmaları da biz bulup önlerine koyduk ancak son aşamaya geldiler. Önümüzdeki Perşembe günü için, benim içinde zor bir gün ama geleceğiz ve burada Ulaştırma Bakanımızla birlikte. İnşallah o tüm gelişmeleri açıklayacak. Hangi süreçte Kayseri'nin hızlı trenine kavuşacağını ilan edecek. O geldiğinde burada detaylarını, neden bu kadar uzadığını ve ne çalışmalar yapıldığını hepsini kendisinin izah etmesinde fayda var. Ben bilmemekle birlikte bakan arkadaşımızın söylemesi daha doğru olur. Bizim için de zorluğu şu, Perşembe ve Cuma günü bütçenin son günü. Orada elektronik oylama var ve ben de nöbetçiyim mecliste ama ben buraya geleceğim ve akşam dönüp bütçe görüşmelerine katılacağım. Perşembe gününü bekleyelim"

Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması
Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması
Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması
Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması
Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması
Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki'den 'hızlı tren' açıklaması - Son Dakika


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