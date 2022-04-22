AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama - Son Dakika
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AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama

22.04.2022 21:01

AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Tiyatronun arka planına girmek gerek.

AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"Tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesilmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş, video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli bir çekilmiş"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili, "Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesilmeye gelen görevlilerin videoydu çekilmiş video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli bir çekilmiş" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, birilerinin film izleyip, tiyatro çevirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Aziz milletimiz için cennet vatanımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Birileri de filme devam ediyor. Bir tarafta Pençe Kilit Operasyonu'nu sürdürüyoruz. Terör örgütü kazımak için yine aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mavi vatan da dosta güven, düşmana korku veren tatbikata başladık. 2022 tatbikatında görev alanlara hepsine başarılar diliyoruz, rabbim ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna krizinde Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Özkan, "NATO'nun ağ babalarının bağlı olduğu bizler Rusya- Ukrayna krizini sonlandırmak için yoğun diplomasi ortaya koyuyoruz. Rusya-Ukrayna krizini başarısını kamuoyunun güvene uygun şekilde başarı için kararlıyız" şeklinde konuştu.

Özkan şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'de dikkatleri üzerine çekme gayreti yapmadıklarının üzerine örtme çabası var. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin dertleriyle dertlenmedi. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı liderliğinde ucuz elektrik için, akaryakıtta, doğal gazda ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldır mücadele ediyoruz. Rus, Orta Asya, Kafkas petrol, doğal gazının buralardan pay alalım dedik. Kapasitesini arttırdık. Türkiye'yi enerji akışının merkezi haline getirdik. Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz."

Özkan küresel enflasyonun karşı karşıya bıraktığı enflasyon karşısında çalıştıklarını kaydederek, "Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesilmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş, video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli bir çekilmiş. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da saldırı oldu, Kılıçdaroğlu'ndan ses var mı? Soruyoruz Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin kardeşliğine kasteden saldırılara neden sessizsin, şarjın bittiği için mi açıklama yapmıyorsun? Türkiye sosyal devlet olmanın gereğini ortaya koymak, açıkta bırakmamak için istihdam ihracat için canla başla çalışıyoruz, tiyatrolar kendi içlerinde bizim bir şey yapmamamıza gerçek yok" diye konuştu.

AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama
AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama
AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama
AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama

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Kemal Kılıçdaroğlu, Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklama - Son Dakika


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