AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili Şamil Tayyar\'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
05.02.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararı için ''Suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir'' yorumunda bulundu.

AK Partili Şamil Tayyar, Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin "Suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir" yorumunu yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

AK PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Karalar'ın tahliyesinin ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır" dedi.

"ADALET İYİDİR"

Paylaşımının devamında "Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı" diye yazan Tayyar, " Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 2wwqh2sxz2 2wwqh2sxz2:
    adalet herkese lazımdır . herkese . 8 0 Yanıtla
  • Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    ben adanada yaşıyorum 20 gün evde yoktum 800 su geldi evde olduğum zaman 600 geliyor ne alaka 2 0 Yanıtla
  • guney.ozdemir guney.ozdemir:
    “Terazisi şaşmış kantar, bir gün gelir seni tartar.” anlamı: ?? İnsan başkalarına haksızlık yaparsa, ölçüyü kaçırırsa, adaletsiz davranırsa… er ya da geç aynı adaletsizlik onun karşısına çıkar. Yani dünya bir gün insanı kendi yaptıklarıyla sınar. 0 0 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Yavus 0 0 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    Adam ilk günden beri söylüyorum ben suçsuzum, benim adım tutuklu listesinde dahi geçmiyor diye. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:49:32. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.