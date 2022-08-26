AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri sonrası verilen tutuklama kararına eleştiride bulundu. Tayyar, "Gülşen'e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'in tutuklanması kararını eleştirdi. "KARAR VİCDANLARDA TAM KARŞILIK BULMADI" Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, şunları kaydetti: "Gülşen'e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek."





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