AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı

25.02.2026 22:10
AK Partili Şamil Tayyar, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Tayyar, "'Hem terör bitsin hem iktidar sürsün' deniyorsa Öcalan'ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor." dedi.

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun raporunu hazırlamasının ardından süreç hızlandı. PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tartışmaları da yeniden alevlendi.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

AK Partili Şamil Tayyar'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, iktidarın sürmesi için Öcalan'ın kenarda tutulması gerektiğini savundu.

"ÖCALAN SÜRECİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİKÇE DESTEK AZALIYOR"

Tayyar şunları söyledi: "Daha önce yazdım. Tekrar edeyim. Terörsüz Türkiye projesine, yani terörü sonlandırarak geleceği kardeşçe ve birlikte inşa etme çabasına kamuoyu desteği hayli yüksek. Öcalan bu sürecin merkezine yerleştirildikçe, daha görünür hale geldikçe, sahibi gibi gösterildikçe desteğin azaldığını görüyoruz.

"İMRALI DERGAHA DÖNERSE, TOPLUM SANDIKTA HESAP SORAR"

Yarın, misal… Başmüzakereci ilan edilirse. Gazetecilerle toplantılar yapılırsa. İmralı dergaha dönerse. O vakit süreçle ilgili tüm beklentiler karşılansa bile siyasi faturası ağır. Toplum ekseriyetle sokaklara dökülmez, boykot etmez, protestolara katılmaz ama kendini en özgür hissettiği perde gerisindeki sandık başında hesabı sorar.

"ÖCALAN İSMİ TEK BAŞINA SÜRECİ ENFEKTE ETMEYE YETİYOR"

'Gerekirse faturayı öderiz' deniyorsa siyaseten sorun yok. 'Hem terör bitsin hem iktidar sürsün' deniyorsa Öcalan'ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Şamil Tayyar Türk Milletinin duygularına tercüman olmuş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.