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AK Partili Ünal: "Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir" - Son Dakika

AK Partili Ünal: "Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir"

05.02.2022 13:52
AK Partili Ünal: "Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sisteme karşı büyük bir kavganın içinde olduğunu belirterek, "Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz" dediAK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin Kahramanmaraş'ta...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sisteme karşı büyük bir kavganın içinde olduğunu belirterek, "Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlediği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" başlıklı Akdeniz Bölgesi Teşkilat Toplantısı'nda konuştu. Küresel sisteme karşı bir savaş verildiğine vurgu yapan Ünal, "Bugün Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir kavganın içerisindedir. Büyük mücadele insanlık mücadelesidir. Biz bugün insanı savunuyoruz. Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz. İnsanın değerlerini savunuyoruz, insanı metalaştıran, insanı ürünleştiren, kar maksimizasyonu ile çalışan ve insanı yok eden bir sisteme karşı kalbin, merhametin, iyiliğin yanındayız. Biz insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin yanındayız. ve siz anne olarak bu değerleri en iyi, en güçlü savunanlarsınız. Bugün en çok korumamız gereken, bugün en çok sahip çıkmamız gereken şey nedir diye bana sorsanız tek bir şey söylerim. Aidiyetlerimiz. Aileye, inancımıza, değerlerimize ve kimliğimize aidiyetimiz. Çünkü bugün bütün aidiyetlerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Tekilleştirilen bir dünyada cinsiyetsiz, inançsız, kimliksiz, aidiyetsiz toplumlar oluşturmak istiyorlar. Çünkü insanları tekilleştirdiklerinde ancak yönetebileceklerini biliyorlar. ve bu tekilleşmenin karşısındaki en güçlü toplum, en güçlü aidiyet bu topraklarda mevcut. Bunu da kadınlarımız koruyor ve muhafaza ediyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir
AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir
AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Ünal: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte büyük bir kavganın içindedir' - Son Dakika


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