AK Partili Yavuz: "Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları destekliyoruz" - Son Dakika
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AK Partili Yavuz: "Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları destekliyoruz"

07.04.2022 16:45
AK Partili Yavuz: "Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları destekliyoruz"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türk sporcuların uluslararası başarılarını kutlayarak, "Gençlerimize inanıyoruz, onlara güveniyoruz ve onları destekliyoruz.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türk sporcuların uluslararası başarılarını kutlayarak, "Gençlerimize inanıyoruz, onlara güveniyoruz ve onları destekliyoruz." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Ajansının 102. yaşını kutladı.

Anadolu Ajansının dünyanın sayılı kuruluşlarından biri haline geldiğini belirten Yavuz, "Anadolu Ajansının yeni yaşını kutluyor, güçlü varlığıyla gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin göğsünü kabartan sporcuların başarılarıyla da mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Yavuz, Türk sporcuların Macaristan, Almanya ve Azerbaycan'da gerçekleşen güreş, jimnastik ve paralimpik yüzme oyunlarında Avrupa'nın en iyileri arasına girdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin, Türkiye'de bir zihin devrimi gerçekleştirdiğini ifade eden Yavuz, "Bu zihin devrimi neydi? Anadolu çocuklarının istenildiğinde her şeyi yapabileceklerini bütün dünyaya gösterdiler." diye konuştu.

Yavuz, gençlerin başta güreş olmak üzere birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazandığını, bunların bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.

Sporcusunu destekleyen politikaların ve uygulamaların mimarının bu iktidar olduğunu belirten Yavuz, "Biz gençlerimize inanıyoruz, onlara güveniyoruz ve onları destekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Yavuz: 'Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları destekliyoruz' - Son Dakika


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