AK Partili Yazmacı, Gazze'de 3 yılda 21 bin 745 çocuğun öldüğünü Meclis'te anlattı - Son Dakika
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AK Partili Yazmacı, Gazze'de 3 yılda 21 bin 745 çocuğun öldüğünü Meclis'te anlattı

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, Meclis'teki basın toplantısında Gazze'de son 3 yılda 21 bin 745 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Yazmacı, yardımın kesintisiz ulaşması, engellerin kaldırılması ve savaş suçlarının soruşturulması çağrısı yaptı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, " Gazze'ye insani yardımın kesintisiz gitmesi sağlanmalı, su, gıda ve ilaç önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 3 yıldır İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda yaşananları anlattı.

En ağır bedeli çocukların ödediğini dile getiren Yazmacı, "3 yılda 21 bin 745 çocuk hayatını kaybetti. Onların 1000'den fazlası ilk yaşını bile göremeyen bebeklerdi. 293 bebek, gözünü yeni açtığı dünyaya, soğuktan, oksijensizlikten ve açlıktan veda etti. 46 bin çocuk yaralandı, bunların 11 bini kolunu ya da bacağını kaybetti." diye konuştu.

Zulmün haritasının Gazze ile bitmediğini belirten Yazmacı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 3 yılda aralarında 2 binden fazla çocuğun bulunduğu 26 binin üzerinde insanın gözaltına alındığına işaret etti.

Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olduğunu aktaran Yazmacı, Türkiye'nin diplomasi masasında da Gazze'nin sesi olduğunu kaydetti.

Dün olduğu gibi bugün de yarın da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yazmacı, "Gazze'ye insani yardımın kesintisiz gitmesi sağlanmalı, su, gıda ve ilaç önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Hasta ve yaralı çocuklar tedavi için bölge dışına çıkartılabilmeli. İşlenen savaş suçları bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, failler hesap vermelidir. Hesap sorulmadan bu topraklarda kalıcı bir barış kurulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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