AK Partili Yılmaz: "Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Mersin turizmini daha da canlandıracak" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, 'Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu' projesine ilişkin acele kamulaştırma kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Proje ile birlikte Mersin'in turizmi daha da canlanacak" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, ihalesi tamamlanan 'Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu' projesinde çok önemli bir aşamanın daha geçildiğini söyledi. Projenin belirlenen sürede hızla tamamlanması için çalışmaların takipçisi olacağını kaydeden Yılmaz, otoyol projesinin Çeşmeli- Kızkalesi kesiminde bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına yönelik kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını açıkladı.

"Devlet yollarındaki yoğunluğu azaltacak"

Yılmaz, Mersin'in ulaşım ağına büyük katkı sağlayacak ve bölge trafiğini rahatlatacak olan otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin mevcutta işletmede olan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun devamı niteliğinde olduğunu anımsattı. Projenin Mersin-Adana-Gaziantep- Şanlıurfa arası otoyol bağlantısını sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Özellikle yaz aylarında devlet ve il yollarındaki trafik yoğunluğu oldukça artıyor. Bu yoğunluk, aynı zamanda bir turizm bölgesi olan Mersin gibi illere olan karayolu bağlantılarında daha fazla oluyor. Artan trafikle beraber trafik kazalarında da ne yazık ki önemli artış oluyor. Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin çoğunu alması beklenen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu projesi Çeşmeli-Kızkalesi kesimi yaz aylarında devlet yollarında yaşanan yoğunluğu azaltacaktır. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Yılmaz, projenin güzergahı ile beraber yüksek standartlı, konforlu, güvenli ve daha kısa süreli ulaşım imkanı ile mevcut devlet yolları yerine cazibesi yüksek bir alternatif oluşturacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otoyolun tamamlanmasıyla birlikte Akdeniz'in incisi Mersin'in turizmi daha da canlanacak, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da faaliyete geçmesiyle ulaşımdan kaynaklı sorunların büyük kısmı çözülmüş olacak. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hemşehrilerimiz için, aziz milletimiz için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, hizmete devam." - MERSİN