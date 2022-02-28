AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi abesle iştigaldir" - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi abesle iştigaldir"

28.02.2022 18:07
AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi abesle iştigaldir"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesini abesle iştigal olarak değerlendirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesini abesle iştigal olarak değerlendirdi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin üzerinden 25 yıl geçtiğini, bu darbenin de diğer tüm darbeler gibi hukuka, temel hak ve hürriyetlere, millet iradesine ve demokratik değerlere saldırganlık içerdiğini vurguladı.

Bu süreçte siyasi görüş ve inancından dolayı insanların temel haklarının ellerinden alındığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Demokrasi tarihimizdeki bu kara lekenin, milletimizin direnci ve mücadelesiyle geride kaldığını görürken, başörtüsüne 'Bir metrekarelik bez parçası' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi abesle iştigaldir.

Dünün failleri, bugünün mağduru rolüne soyunmuş durumdadır. 28 Şubat'ın zalimleri de mazlumları da bellidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği zihniyet, 28 Şubat'ın ana aktörü ve failidir. Helalleşme söylemleri ve toplantıları, bu zihniyeti, bu lekeden kurtarmayacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi abesle iştigaldir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz: "Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu söylemesi abesle iştigaldir" - Son Dakika
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