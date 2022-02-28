Akbaşoğlu'ndan 28 Şubat değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Akbaşoğlu'ndan 28 Şubat değerlendirmesi

28.02.2022 11:30
Akbaşoğlu'ndan 28 Şubat değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu. FETÖ'nün önü açıldı. Millet iradesi rafa kaldırıldı. Vesayet odakları kendileri her şeyi dizayn etti" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28 Şubat'ın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Akbaşoğlu, uluslararası post modern darbeyle milletin inancına, örfüne, adetine savaş açıldığını iddia ederek, "Kur'an kursları kapatıldı, başörtüsü zulmü, katsayı zulmü icra edildi. İmam hatiplerin önü kesildi, kesintisiz eğitimle ortaöğretimleri kapatıldı ve imam hatipleri kapatmak uğruna mesleki ve teknik liselerimizin önü kesildi. Türkiye'nin geleceği çalındı. Büyük ekonomik darbe vuruldu. Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu. FETÖ'nün önü açıldı. Millet iradesi rafa kaldırıldı. Vesayet odakları kendileri her şeyi dizayn etti" diye konuştu.

Akbaşoğlu şunları kaydetti:

"İşte bu konuda böyle bir süreçten sonra Allah'a çok şükür AK Parti dönemi ile Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarının hükmü sona erdirildi. Millet iradesi damgasını vurdu. İnanç ve fikir özgürlüğünün önü açıldı. Büyük kazanımlar elhamdülillah milletimiz ile buluşturuldu. Şimdi 28 şubat ittifakçıları bir araya gelmişler bütün bu olayları yaşadığımız parlamenter sisteme geri dönelim şeklinde bir deklarasyon yayınlayacaklar. Gerçekten içler acısı bir durum. 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar. Bu durum milletimizin hakikatten vicdanıyla aklıyla fikriyle ancak dalga geçmektir. Bu manada parlamenter sisteme geri dönüş çağrısı, 28 Şubat vesayetçilerinin geri çağrılmasından başka bir şey değildir. Buna milletimiz asla ve kata geçit vermeyecektir." - ANKARA

YORUMLAR
500
Doç. Dr. Adem Palabıyık: '28 Şubat zulmü, AK Parti ile birlikte sona erdi' Doç. Dr. Adem Palabıyık: '28 Şubat zulmü, AK Parti ile birlikte sona erdi' AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Duran'dan 28 Şubat açıklaması AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Duran'dan 28 Şubat açıklaması

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, 28 Şubat, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akbaşoğlu'ndan 28 Şubat değerlendirmesi - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Akbaşoğlu'ndan 28 Şubat değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement